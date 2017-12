GUBBIO – Alle ore 14 del 29 dicembre scade il termine per inoltrare la domanda di partecipazione al concorso per diventare dirigente scolastico, che si svolgerà nei prossimi mesi.

Possono partecipare alla selezione insegnanti e docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato l’anno di prova, in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica o laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano prestato un servizio di almeno cinque anni nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione (per raggiungere i cinque anni di servizio richiesto è possibile computare anche gli anni di precariato).

Sono previste una prova pre-selettiva, la prova scritta e prova orale del concorso per accedere graduatoria di merito nazionale per l’accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio, la prova scritta di carattere teorico-pratica e il colloquio finale per accedere alla graduatoria di merito nazionale conclusiva del concorso e da qui al ruolo.

La sezione di Gubbio dell’Associazione italiana maestri cattolici (Aimc) ha organizzato un corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici e sta raccogliendo le manifestazioni di interesse da parte di eventuali candidati del territorio eugubino-gualdese e dell’alta Umbria in generale.

Per questo è stato convocato un incontro, fissato per venerdì 29 dicembre alle ore 16 presso il seminario “Beniamino Ubaldi” in via Perugina con i relatori Mario Vermigli, Lucio Raspa e Rossano Caldari che potranno illustrare i contenuti del bando e le modalità del corso di preparazione.

Per informazioni si possono contattare Rosaria Cameli, cell. 3478320539 – email rosariacameli@gmail.com e Tiziana Radicchi, cell. 3466340742 – email tizianaradicchi@tiscali.it, oppure scrivere una mail all’indirizzo aimc.gubbio@gmail.com. (17)