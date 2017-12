SAN GIUSTINO – Il palco è già stato allestito nel piazzale della Stazione: tutto pronto a San Giustino per la grande festa di Capodanno in compagnia dell’Orchestra Spettacolo L’Alternativa. Condizioni meteorologiche che dovrebbero volgere al meglio: appuntamento dalle 21.30.

La festa di Capodanno nel piazzale della Stazione, prima volta assoluta in questa location, vede in prima linea le associazioni “Lupi & Bufali” e la Croce Bianca in perfetta sinergia con l’amministrazione comunale di San Giustino che ha patrocinato l’evento, oltre che garantito il supporto.

Una festa con ingresso gratuito che si deve basare sul sano divertimento sia per grandi che piccini. Allo scoccare della mezzanotte, che coincide pure con l’entrata del nuovo anno, un brindisi augurale per poi proseguire la lunga notte di San Silvestro sulle note proprio dell’Orchestra Spettacolo L’Alternativa.

L’amministrazione comunale di San Giustino coglie l’occasione anche per formulare i più sinceri auguri all’intera comunità sangiustinese. (19)