ASSISI – Una coppia specializzata in furti di superalcolici nei supermercati, aveva portato a termine l’ennesimo delitto, non avendo però fatto i conti con la conoscenza del territorio da parte dei Carabinieri di Valfabbrica che, dopo aver visionato il video del sistema di videosorveglianza di uno dei negozi presi di mira, hanno riconosciuto, senza alcun dubbio, l’uomo già denunciato 10 anni prima per analogo reato in un altro comune del perugino.

Sono stati così denunciati a piede libero dopo essere stati ritenuti responsabili di due furti in danno di altrettanti negozi di Valfabbrica e Pianello.

La tecnica era delle più semplici, dopo aver individuato l’obiettivo i due entravano in azione, raggiunto il reparto alcolici, mentre la donna si guardava intorno il ragazzo prelevava le bottiglie di superalcolici e, una volta tolta la confezione, nascondeva le bottiglie nello zaino della donna riponendo poi le scatole vuote sullo scaffale.

Una volta riempito lo zaino nonché l’ampio giaccone del ragazzo i due uscivano pagando qualche piccolo oggetto del valore di pochi centesimi di Euro. Circa una trentina le bottiglie asportate ai due negozi.

