SPOLETO – Sabato 27 Gennaio si sono svolti presso il Palasport di Foligno i Campionati Italiani Assoluti 2018 FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva).

Nelle Danze Latino Americane i ventenni atleti spoletini Michele Trabalza e Arianna Favaro hanno conquistato la semifinale, nella classe AS categoria 19/34, raggiungendo la nona posizione su 172 coppie iscritte.

Un risultato a dir poco straordinario se si pensa che i due giovani Campioni solo a luglio scorso raggiunsero la seconda posizione ai campionati italiani Fids di categoria nella cat. 19/34 cl. A1 accedendo così di merito alla tanto ambita “Classe Internazionale AS”.

In quell’occasione conquistarono inoltre il podio anche nella categoria Under 21 ed è proprio grazie a quel grandissimo risultato che solo poche settimane fa sono stati chiamati dal CONI per entrare a far parte della Nazionale Italiana FIDS.

Dopo solo 6 mesi e 4 mesi effettivi di preparazione hanno partecipato al loro primo Campionato Italiano Assoluto nella CL. AS e e sono volati diretti in semifinale.

Al di sopra di ogni aspettativa hanno superato anche l’obiettivo che si erano prefissati dimostrando così a tutti i tifosi e all’Italia intera il talento e la determinazione di cui sono temprati.

Tutto questo è stato possibile anche grazie al lavoro di tutto il Team che segue gli atleti, a partire dal loro Tecnico Tamara Patassa, il supervisor tecnico e creatore del magnifico look dei nostri campioni Sandro Cavallini, il Mental Coach dei Campioni il Dott. Paolo Galli, il preparatore atletico Alessandro Coccetta e il nutrizionista Dott. Francesco Cagnazzo.

I nostri Campioni Nazionali e spoletini di soli 20 anni sono ormai due stelle lucenti nel firmamento della danza sportiva a cui auguriamo di raggiungere presto i massimi vertici sia nazionali che internazionali! (32)