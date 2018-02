BASTIA UMBRA – In data odierna, il Sindaco Stefano Ansideri ha ricevuto comunicazione della rinuncia alle deleghe da parte dell’Assessore Claudia Lucia (Affari Generali, Cultura e Politiche scolastiche).

L’Architetto Claudia Lucia, nel motivare la rinuncia all’incarico per i crescenti ed inconciliabili impegni in ambito professionale e personale, ha ringraziato i dipendenti dell’Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra, i quali con impegno e competenza hanno svolto a pieno il lavoro dell’Assessorato durante il periodo del mandato, iniziato nel 2014.

Claudia Lucia ha ringraziato anche il Sindaco Stefano Ansideri per l’importante compito a Lei affidato ed i colleghi di Giunta, con i quali ha condiviso il percorso politico.

“Ringrazio l’Arch. Claudia Lucia – ha dichiarato il Sindaco Stefano Ansideri – per la immediata disponibilità che dette nel voler ricoprire un ruolo così importante come quello di Assessore all’indomani della conferma della mia Amministrazione e per la dedizione dimostrata in questi anni”. (63)