ASSISI – Un evento divenuto un’autentica Festa per gli agricoltori che hanno già aderito a centinaia da ogni comune dell’Umbria e non solo.L’appuntamento è domenica 18 con ritrovo ale ore 8 in via Los Angeles a santa Maria degli Angeli.



Sono previsti riconoscimenti e premi. “ Ai giovani occorre proporre sia in famiglia che a scuola – è l’auspicio degli organizzatori Alessio Castellani e Mario Gambelunghe – l’imprenditore come una delle possibili professioni da svolgere.

In un momento difficile come quello attuale l’agricoltura ha dimostrato di aver resistito più di molti settori economici. Da qui l’incontro in terra francescana.”

L’iniziativa ha anche finalità benefiche, prevedendo che il ricavato sia devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, reparto malattie metaboliche.

PROGRAMMA

SANTA MARIA DEGLI ANGELI

ORE 8.00 RITROVO PRESSO VIA LOS ANGELES

ORE 10,40 BENEDIZIONE DEI MEZZI AGRICOLI

ORE 11,00 PARTENZA DEI MEZZI AGRICOLI PER LE STRADE FRANCESCANE: SANTA MARIA ANGELI, RIVOTORTO, PASSAGGIO DI ASSISI, ASSISI CAPOLUOGO

ORE 13,00 CONVIVIALE (52)