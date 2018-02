ASSISI – Ottanta anni: un traguardo importante per uno dei più illustri intellettuali di Assisi, il prof. Giovanni Zavarella. Ieri la città ha voluto festeggiare insieme a lui ed alla sua famiglia l’evento, ed il Sindaco Stefania Proietti ha annunciato l’avvio dell’iter per il conferimento del titolo di “Benemerito della Città di Assisi”.

Dalle 18.00 la festa a sorpresa, animata da amici e amministratori: Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali insieme alla Presidente del Consiglio Regionale Donatella Porzi e agli ex Amministratori della città si sono ritrovati con i familiari e gli amici del prof. Zavarella a celebrare questo momento. Dapprima l’incontro alla Sala conferenze della Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, poi la cena al ristorante, con una conviviale partecipatissima.

Il Sindaco Stefania Proietti nel ringraziare il prof. Zavarella per il suo grandissimo contributo culturale dato ad Assisi ha annunciato personalmente l’imminente conferimento del titolo di “Benemerito”.

“Agli inizi del mese di febbraio 2018 – ha spiegato – è pervenuta da parte di 15 fra associazioni ed istituzioni del territorio (Ass. “Priori S. Antonio Abate”; Pro Loco Santa Maria degli Angeli; Ass. “Punto Rosa”; Rione Ponte Rosso; Rione Fornaci; Rione Del Campo; rivista ‘Il Rubino’; Comitato “J’angeli 800”, Istituto comprensivo Assisi2; Parrocchia S. Maria degli Angeli; Ass. Cult. “C.T.F”; Ass. “B. Micarelli”; Comitato A.I.D.O; Ass. “Sei degli Angeli se…”; Velo Club S.Maria degli Angeli Racing) la proposta per il riconoscimento al prof. Giovanni Zavarella, per meriti legati alle molteplici attività in campo giornalistico, letterario, storico, poetico. Meriti che non solo hanno interessato la nostra intera Comunità, ma che l’hanno persino travalicata espandendosi anche a livello nazionale e internazionale.

Ampi i riconoscimenti in tal senso. La Commissione Consiliare lo scorso 16 febbraio con voto unanime, ha accolto la proposta con la seguente motivazione: “per le eccellenti e conclamate qualità e per il costante e appassionato impegno nei campi della cultura, dell’arte, della solidarietà e nelle attività letterarie, sociali e del volontariato a favore della città di Assisi e per la promozione del territorio”. La Giunta Comunale, in data odierna, (ieri 21 febbraio ndr) ha preso atto della proposta ed inviando la delibera di conferimento al prossimo Consiglio Comunale successivo a quello del 26 febbraio 2018”.

Il Sindaco Proietti ha poi donato al Prof. Zavarella un ramoscello di ulivo in bagno d’argento.

Un momento importante per dire grazie a chi si è speso per la propria città mettendo a frutto della collettività le proprie capacità.

BIOGRAFIA

Professore ordinario di Lingue e Letterature Straniere di Scuola Media Superiore, è Ispettore Onorario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dei comuni di Assisi, Bastia, Bettona e Cannara. Cavaliere della Repubblica Italiana, è giornalista, critico d’arte e letterario, storico, scrittore, poeta, conferenziere.

Ha pubblicato oltre venti volumi di arte, letteratura e storia. Per la sua attività culturale e per gli incarichi di prestigio ha ricevuto numerosi riconoscimenti: Premio del Ministero degli Affari Esteri, Onore al merito d’Abruzzo, Premio Leader d’Europa per i servizi giornalistici, Premio alla Cultura dell’Accademia Masoliniana di Panicale, Premio alla Cultura “Antonio Di Nino” di Pratola Peligna, Premio alla Cultura dell’Associazione “Il Corimbo” di Perugia, Premio alla Cultura “Insula Romana” di Bastia Umbra. Come critico d’arte ha curato mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

È membro del Comitato scientifico della Scuola di Etica e del Comitato Scientifico della Fondazione (FIA) di Assisi. È presidente onorario dell’Associazione Culturale CTF, del Centro studi “Ignazio Silone” di Pescina (AQ) e del “Punto Rosa” di Assisi. È stato membro della Commissione Pubblico Ornato ed esperto ambientale di Assisi, presidente della Consulta della Cultura, esperto per lo Statuto del comune di Assisi, membro della Toponomastica del Comune di Assisi.

Ha collaborato e collabora con varie testate giornalistiche. È socio onorario della Società di Studi Francescani di Assisi, Socio onorario della Associazione Culturale “La Postierla”. È Accademico emerito dell’Accademia Masoliniana di Panicale, Accademico ordinario dell’Accademia Propeziana del Subasio di Assisi e Accademico d’onore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. (47)