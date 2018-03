FOLIGNO – La prevenzione del tumore al seno passa anche attraverso una visita senologica per donne, tra i 30 e i 40 anni, non considerate a rischio. In quest’ottica, in occasione della giornata internazionale della donna, l’Afam, la società partecipata del Comune di Foligno che gestisce le farmacie, in collaborazione con l’associazione “Donne Insieme” e la Usl Umbria2, ha promosso una visita senologica gratuita per sabato 10 marzo.

L’esame sarà effettuato all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno dai medici del centro diagnostica senologica: le donne (complessivamente una sessantina) potranno prenotare la visita giovedì 8 marzo nelle farmacie dell’Afam.

In particolare: Afam 1 (tel. 0742/350523), dalle 8,30 alle 9,15; Afam 2 (tel. 0742/350469), dalle 9,15 alle 10,15; Afam 3 (0742/354506), dalle 10,15 alle 11; Afam 4 e Afam 6 (0742/681151), dalle 11,15 alle 12; Afam 5 (tel.0742/357099), dalle 12 alle 12,45.

L’amministratore unico di Afam, Gianluca Matilli, ha ricordato che il monitoraggio di prevenzione per il tumore al seno viene svolto regolarmente per le donne sopra i 50 anni mentre negli ultimi tempi le statistiche dimostrano, invece, che la malattia colpisce anche persone di età inferiore, anche molto giovani.

All’incontro di presentazione dell’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, Annarita Pontani e Maria Rita Timi (Associazione Donne Insieme) sottolineando l’importanza della prevenzione, per ogni tipo di età, e del sostegno alle donne nel corso della malattia.

