TERNI – Nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi del parco “La Passeggiata” di Terni, intorno alle ore 14:00, diverse persone hanno chiesto aiuto ad un’autopattuglia in servizio di perlustrazione che si trovava a passare nelle immediate vicinanze, riferendo che due cittadini africani si stavano aggredendo reciprocamente a colpi di colli di bottiglia rotti.

Immediatamente i militari si sono portati a ridosso della cancellata d’ingresso e, con non poche difficoltà, sono riusciti a rendere inoffensivi i due, un cittadino della Guinea classe ’98 e un cittadino del Gambia classe ’82, entrambi senza fissa dimora e richiedenti asilo politico.

Ad avere la peggio il meno giovane, che ha riportato lesioni ai legamenti della mano sinistra e ferite da morso, mentre il più giovane ha riportato tagli al mento ed al viso.

I militari intervenuti, a seguito di scrupolosa perquisizione personale del cittadino del Gambia, hanno recuperato 2 dosi di marijuana celate all’interno delle calzature.

Dopo le cure mediche i due richiedenti asilo sono stati dichiarati in stato di arresto e ristretti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del rito per direttissima che si terrà nella giornata di domani.

Il pronto e tempestivo intervento dei militari è stato reso possibile dall’attenta vigilanza che, intensificata in particolare nell’ultimo periodo, l’Arma ternana sta rivolgendo ai parchi cittadini per contrastare i fenomeni di spaccio.

Una pattuglia appiedata, infatti, solo qualche minuto prima aveva sottoposto a controllo diversi acquirenti di sostanze stupefacenti, sorprendendoli con alcune dosi di hashish appena acquistate. (42)