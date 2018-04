ASSISI – La Santa Messa di Pasqua di quest’anno alla Casa di Riposo è stata presieduta da Fra Andrej ed è stata animata dal M° Fabrizio Fanini che con la sua musica ha omaggiato tutti i presenti.

Il Presidente Alessio Allegrucci, insieme agli altri membri del nuovo CDA presenti alla celebrazione, ha colto l’occasione per fare gli auguri di Buona Pasqua agli anziani e ai loro familiari, portando anche i saluti del Sindaco e di tutta l’amministrazione comunale. Un ringraziamento speciale è stato fatto a tutto lo staff, gli operatori e gli infermieri che quotidianamente prestano il loro servizio nella struttura, prendendosi cura dei suoi ospiti con amore, ricreando un clima familiare.

Il nuovo CDA ha molto apprezzato l’attenzione e gli auguri ricevuti dal presidio di Libera Assisi-Bastia “Mario Francese”, garantendo che il suo operato sarà sempre senza dubbio all’insegna della più piena trasparenza e legalità.

Il Presidente Alessio Angelucci ha confermato che “quella dell’Hotel Subasio, è una questione prioritaria, che deve essere risolta nel più breve tempo possibile, sia per poter continuare a garantire la migliore assistenza agli ospiti della Casa di Riposo, che per ridonare alla città di Assisi un’eccellenza alberghiera che in passato è stata fiore all’occhiello di tutta la comunità assisana.

Un’altra priorità – continua il Presidente – è quella di coinvolgere sempre di più la cittadinanza e le sue tante associazioni a supporto delle attività della Casa di Riposo. Anche la vicinanza e il supporto di Libera che, invitiamo quanto prima a visitare la struttura, sarà una ricchezza per tutti noi.”

