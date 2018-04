PERUGIA – Prossimo appuntamento Domenica 8 aprile ritrovo ore 8.40 presso il paese di San Giovanni del Pantano (più comunemente detto al Pantano m 350).

Potremo parcheggiare fra la bottega e la chiesa per poi incamminarci per la via alta panoramica dei Calderoni. Lungo la strada che si inoltrerà fra i boschi potremo scorgere la torre rotta, la villa liberty con il giardino della famiglia Calderoni mangiate dal sopravanzare del bosco (m 450).

Raggiungeremo la casa forte del Bisciaro (m 530), ci ritufferemo nel bosco della Cresta della fornace dove saliremo per scoprire la tomba etrusca del faggeto (m 590).

Per poi ritornare sui nostri passi e giungere al punto di partenza. Sazi nelle gambe negli occhi e nel cuore avremo percorso circa 13 km con un dislivello di m 250 con un tempo di h 4 intere e un piccola fetta della quinta.

Si prega di indossare vestiti comodi e scarpe da trekking. Iscrizioni: abbonati €25 singole €5.

Per informazioni: graziano_vinti@libero.it tel. 349 4642484 (39)