CITTA’ DELLA PIEVE – Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco – Donazione di attrezzature di soccorso da parte della Banca Credito Cooperativo Umbria

Nei giorni scorsi, con una breve ma sentita cerimonia è stata definitivamente formalizzata la consegna di alcune attrezzature di soccorso offerte dalla Banca Credito Cooperativo Umbria ai vigili del fuoco per le esigenze del Distaccamento Volontario di Città della Pieve. Si tratta di un turboventilatore ROSENFIRE PH-VP-450 NRB – HONDA gx 200 nuovo di fabbrica e di una motosega anch’essa nuova di fabbrica la cui offerta di donazione è stata formalmente accettata dalla direzione regionale dei VVF dell’Umbria.

Palmiro Giovagnola, il presidente della B CC Umbria evidenziando le difficoltà attuali dovute alle nuove norme che prevedono minori disponibilità per donazioni da parte degli istituti di credito, ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa per incrementare il potenziale operativo di questo presidio di soccorso e quindi poter rendere un servizio ancora migliore alla popolazione umbra e più in particolare del comprensorio “pievese” ove la BCC opera da lungo tempo.

Il Comandante provinciale Francesco Notaro ha ringraziato per questo segno di riconoscenza auspicando che queste forme di collaborazione possano proseguire nel tempo per migliorare l’operatività di questo presidio dei vigili del fuoco così importante per quella zona della provincia e così apprezzato dalla popolazione e dalle amministrazioni locali.

In conclusione lo stesso presidente Giovagnola ha ricordato il continuo impegno dei vigili volontari di Città della Pieve a favore dei loro concittadini sottolineando, con parole piene di elogi e ringraziamenti i loro comportamenti sempre esemplari e rispettosi. Anche il loro elevato livello di professionalità è stato più volte ricordato.

Presenti alla cerimonia il vicario del Comando di Perugia Arch. Sergio Schiaroli, il funzionario referente del Distaccamento ing. Maurizio Fattorini e la quasi totalità dei vigili volontari che da circa 20 anni assicurano il soccorso tecnico urgente ogni qualvolta la sala operativa del 115 li attiva.

E’ questa una realtà operativa che lo scorso hanno ha effettuato oltre 150 interventi di soccorso con numeri importanti per incendi, incidenti stradali, soccorso a persona. (30)