TODI – ‘Progettare e costruire in zona sismica’, di questo si discuterà nell’incontro in programma giovedì 12 aprile nella sala del Consiglio del Comune di Todi dove, dalle 14.30 alle 19, si sono dati appuntamento i Collegi dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e di Terni e i rappresentanti di T2D spa e Consorzio Poroton Italia.

In particolare, saranno affrontati gli aspetti normativi, termici, acustici e meccanici del progettare e costruire nelle zone a rischio sismico con Enzo Tonzani e Alviero Palombi, rispettivamente presidente e vicepresidente del Collegio dei geometri di Perugia, l’ingegnere Andrea Ficara, responsabile tecnico del Safety lab centro Italia della T2D, un lavoro di studio approfondito sulle conseguenze che gli edifici hanno riportato a seguito dei terremoti del 2016 e 2017 condotto attraverso monitoraggi, ricognizioni e individuazione di soluzioni costruttive per murature in zone altamente sismiche.

Interverrà, inoltre, l’ingegnere Flavio Mosele, responsabile tecnico del Consorzio Poroton Italia, che relazionerà sugli ‘Aspetti strutturali con riferimento alle nuove norme tecniche per le costruzioni 2018 e comportamento al fuoco’ e sugli ‘Edifici nZEB, ponti termici, requisiti acustici’. Porteranno i loro saluti Alberto Colleoni, direttore generale T2D spa, e il sindaco di Todi Antonino Ruggiano. (27)