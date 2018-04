PERUGIA – Per il quarto anno consecutivo Passignano ospita il raduno nazionale di Labrador. L’appuntamento per gli amici a quattro zampe e i loro padroni è per sabato 14 e domenica 15 aprile sulle sponde del Trasimeno.

Nella prima giornata di manifestazioni, dopo le procedure di iscrizione presso il Camping Trasimeno, è prevista una dimostrazione di unità cinofila.

Domenica 15 aprile, a partire dalle ore 9,30 dal Parco Pidocchietto prenderà le mosse la sfilata dei partecipanti che attraverserà poi il centro storico e il lungolago.