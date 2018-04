FOLIGNO – Un film nella lingua dei segni e senza sottotitoli, perché l’amore e l’odio non hanno bisogno di traduzione. È una esperienza cinematografica senza precedenti il film ‘The tribe’ che la rassegna ‘Visioni’ targata Young Jazz (concerti e film in jazz per avvicinare i linguaggi della musica e del cinema) propone come quinto appuntamento.

Domenica 15 aprile (ore 17.30) allo Zut di Foligno spazio ancora ai film con la proiezione della pellicola di Myroslav Slaboshpytskiy (Ucraina – Paesi Bassi 2014, 130’), film che sarà proiettato in collaborazione con il Festival per le Città Accessibili.

Dopo il concerto ‘Alteraccessibile’ del 2017, con la musica che è stata fruibile anche per i non vedenti e non udenti, continua la collaborazione di Young Jazz con il Festival e l’attenzione al tema della diversità: il film ‘The Tribe’ infatti è recitato solamente attraverso il linguaggio dei segni. Slaboshpytskiy non concede alcun aiuto o scorciatoia, costringendo il suo pubblico a sfidare i limiti delle proprie convenzioni. Problematizza, in buona sostanza, il ruolo della spettatore, arrivando all’affermazione di un paradosso: in un contesto simile, chi è il vero disabile?

Il primo lungometraggio di Slaboshpytskiy appartiene alla categoria dei film destinati a rimanere impressi nella memoria dello spettatore sia per quello che raccontano che per lo stile adottato. Il regista afferma: “È un mio vecchio sogno quello di rendere omaggio al cinema muto.

Fare un film che possa essere compreso senza che venga detta una parola. Non pensavo però a un certo tipo di cinema europeo ‘esistenzialista’ in cui gli eroi stanno zitti per metà della durata del film. Anche perché gli attori non erano muti nei film muti. Comunicavano molto attivamente attraverso un’ampia gamma di azioni e di linguaggio corporeo”. Da qui nasce l’esigenza di una ‘reale’ impossibilità di comunicare con le parole su cui si innesta la decisione di non proporre sottotitoli neppure per tradurre l’alfabeto muto che viene utilizzato dai protagonisti.

Non è un film sui non udenti questo, quanto piuttosto un lungometraggio in cui il non utilizzare parole dette fa sì che lo spettatore divenga a sua volta attivo. A lui viene offerta una colonna sonora in cui rumori e suoni giocano un ruolo fondamentale.

Il trailer

www.youtube.com/watch?v=XdZMwABp9WM

La rassegna ‘Visioni’, che include come sempre concerti ma anche film (la scelta è curata in collaborazione con il cineclub Astr/azioni) si svolge all’interno dello Spazio Zut, un luogo caro a Young Jazz ma anche un punto di riferimento per gli eventi culturali di Foligno e non solo. Young Jazz è da sempre una associazione che fa vivere i luoghi della città anche attraverso le collaborazioni: e questa volta l’iniziativa sarà realizzata proprio in sinergia con lo Zut.

Collaborazioni che, in occasione di ‘Visioni’, non si fermano solo allo Zut e ad Astr/azioni ma che coinvolgono anche il Festival per le Città Accessibili, L’Altra Mente Festival e l’International Jazz Day. Dal 2 febbraio al 24 maggio, allo Zut di Foligno in cartellone ci sono 7 suggestivi appuntamenti (4 concerti e 3 film). A cura dello Spazio Zut, sarà possibile anche cenare prima dei concerti o fare l’aperitivo dopo i film.

Durante tutti gli eventi della rassegna sarà aperto il tesseramento 2018 Young Jazz e sarà possibile acquistare i prodotti del merchandising.

YOUNG JAZZ 2018 “VISIONI” – PROGRAMMA

Venerdì 2 febbraio / concerto

Francesco Fratini 4et

Domenica 18 febbraio / film

‘Nico, 1988’

Venerdì 2 marzo /concerto

Luz

Domenica 25 marzo / film

‘All These Sleepless Nights’

Domenica 15 aprile / film / ore 17,30

‘The Tribe’, in collaborazione con il Festival per le città accessibili

Lunedì 30 aprile (International Jazz Day) / concerto / ore 21,30

Pasquale Mirra e Stefano Ricci con ‘Onde bianche’, in collaborazione con la rassegna ‘Re: Play’

Giovedì 24 maggio / cooncerto / ore 21,30

Giovanni Guidi ‘Salida’, in collaborazione con L’Altra Mente Festival

Biglietti, abbonamento e cene

Concerto: 8 €

Film: 5 €

A cura dello Spazio ZUT! sarà:

la cena prima dei concerti – ore 20,00 / 13 €

l’aperitivo dopo i film / 5 €

Per info:

www.youngjazz.it (34)