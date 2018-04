PERUGIA – Si era seduta sul marciapiede del primo binario della stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge, con le gambe pericolosamente all’interno del primo binario.

È questa la scena apparsa alcuni giorni fa agli occhi degli Agenti della Polizia Ferroviaria di Perugia, impegnati nella consueta attività di controllo all’interno dello scalo FS.

Immediatamente raggiunta dagli operatori della Polfer e messa in sicurezza, una giovane 25 enne in preda ad un pianto dirotto, ha raccontato ai poliziotti di aver appena patito una delusione amorosa che le faceva apparire la vita “uno schifo”, gettandola in un profondo sconforto.

La ragazza, accompagnata presso gli Uffici della Polfer, veniva rassicurata e messa in contatto con un familiare che raggiungeva Perugia ed al quale veniva affidata.

