SPOLETO – Un evento speciale per salutare l’undicesima stagione di Don Matteo insieme ai protagonisti della fiction “made in Italy” più amata della tv.

È in programma giovedì 19 aprile al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti la proiezione pubblica delle ultime due puntate, un finale di stagione che vedrà nuovamente a Spoleto Terence Hill ed il cast di Don Matteo 11, presenti in teatro insieme a Matilde e Luca Bernabei, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Lux Vide, ai rappresentanti istituzionali del territorio, della Rai e dell’Arma dei Carabinieri, ai registi e ai tecnici che hanno lavorato in questi mesi ai 26 episodi della serie in onda su Rai1.

Due le locations individuate per la proiezione. La prima, come detto, sarà il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, mentre la seconda è prevista in Largo Beniamino Gigli (ossia nello spazio antistante il Teatro) dove, per permettere al pubblico di seguire comunque le ultime due puntate della fiction anche in caso di esaurimento posti in platea e nei palchi, verrà posizionato un mezzo mobile della Rai dotato di maxi schermo.

Per assistere all’evento speciale, organizzato per celebrare il finale di stagione di Don Matteo 11, è obbligatoria la prenotazione. L’indicazione dei nominativi di ciascun partecipante per cui si intende prenotare il posto sarà possibile a partire da oggi venerdì 13 aprile tramite Facebook, andando nella pagina del Comune di Spoleto (facebook.com/ComunediSpoleto) dove sarà attivata in serata una campagna di comunicazione ad hoc, oppure chiamando l’ufficio del turismo ai numeri 0743. 218620 – 21 o scrivendo all’indirizzo email front.iat@comunespoleto.gov.it. (38)