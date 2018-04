BEVAGNA – Fervono i preparativi per la nuova edizione di Arte in Tavola, il 18, 19 e 20 maggio prossimi a Bevagna. Una città tutta da vedere e da gustare e una manifestazione dalla veste nuova, ricca di arte, musica, spettacoli, laboratori, urban trek, degustazioni e cooking show.

L’evento, organizzato dal Comune di Bevagna in collaborazione con Epta Confcommercio Umbria e con il supporto del GAL Valle Umbra e Sibillini e di Regione Umbria, vede la partecipazione di oltre 20 aziende locali radunate in un partenariato grazie a finanziamenti europei. Tutti i prodotti presenti ad “Arte in Tavola” verranno da aziende del territorio, in un raggio di 70 chilometri dal Comune di Bevagna, garantendo quindi la massima freschezza e l’origine locale certificata.

Arte in Tavola 2018 sarà un vero e proprio viaggio nel mondo dei prodotti di eccellenza di Bevagna. Arte, cultura e enogastronomia si uniscono per offrire al pubblico un’occasione unica per degustare i piatti della tradizione, scoprire le tipicità locali e innamorarsi delle bellezze del territorio. Si comincia con la cena di gala di giovedì 17 maggio nel Mercato Coperto in Piazza Filippo Silvestri, e si prosegue nei giorni successivi con tante iniziative dislocate nel centro storico.

Il ricco programma della manifestazione prevede, infatti, l’esposizione dei prodotti della terra e il tour del gusto, con cooking show, esperienze di assaggio, approfondimenti con esperti e iniziative per promuovere l’educazione alimentare sia tra i grandi sia tra i piccoli. Non mancheranno momenti di intrattenimento, animazione, musica e folklore grazie alla partecipazione straordinaria di famosi artisti amati dal grande pubblico.

Ad Arte in tavola si riscoprono gusto, armonia e tutta l’originalità di Bevagna e dell’Umbria. Appuntamento dal 18 al 20 maggio tra le vie del centro storico! (44)