PERUGIA – Arriva alla conclusione il programma della primavera 2018 targato Sacred Noise, rassegna itinerante negli spazi del centro storico di Perugia, ormai nota per la sua attenzione alle sonorità d’avanguardia e alla sperimentazione. Giovedì 19 aprile ultima data con Andrea Belfi e il suo nuovo album, in concerto al Teatro Bicini di Perugia (ore 21.30, ingresso 8 euro).

Ex cuore ritmico dei Rosolina Mar, ormai scioltisi nel 2009, Andrea Belfi ha collaborato artisti come Carla Bozulich, David Grubbs, Hobocombo, Aidan Baker, BJ Nilsen, Machinefabriek.

Conosciuto per le sue carismatiche ed energiche esibizioni sia in solo che nelle sue numerose collaborazioni come Il Sogno Del Marinaio al fianco di Mike Watt, nel 2016 è stato impegnato in tour con Nonkeen, band tedesca diretta da Nils Frahm. Nel maggio 2017 Belfi ha dato alle stampe ‘Ore’, un album che conferma l’abilità del musicista nel combinare un drum set minimalista con componenti elettroniche essenziali.

Uscito per la nuova etichetta Float di base a Londra, ‘Ore’ è un’esplosione elettroacustica affascinante, ma al contempo complessa: la composizione è strutturata a partire dall’abilità percussiva chirurgica di Belfi, per poi stratificarsi in suggestioni potenti ed evocative.

Contatti

bar.chupito@gmail.com

346 8695770 (64)