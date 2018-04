ASSISI – In occasione della festa di Calendimaggio, Assisi for Peace si associa al Birrificio dell’Eremo per brindare alla pace e omaggiare una delle tradizioni più autentiche e note della Città di Assisi.

“Assisi for Peace è un progetto nato per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale che ruota intorno ai giovani e alle famiglie del territorio assisano” spiega Giorgio Gasparrini di Assisi for Peace “partendo dalla condivisione delle attività sportive che interessano i ragazzi, desideriamo creare momenti di socialità all’insegna della valorizzazione del messaggio di pace che la nostra città rappresenta nel mondo”.

La festa del Calendimaggio è sicuramente la competizione più bella della Città di Assisi, momento in cui la Nobilissima Parte de Sopra e la Magnifica Parte de Sotto si sfidano per l’assegnazione del Palio a colpi di ricostruzioni e rievocazioni storiche.

“Il Birrificio dell’Eremo è una delle eccellenze artigianali del panorama assisano” sottolinea Gasparrini “Assisi for Peace è entusiasta di veicolare il suo messaggio di pace a fianco di un brand che ha scelto di promuovere il proprio prodotto insieme al territorio da cui trae ispirazione. Contribuire allo sviluppo del tessuto sociale significa creare sinergie che possano offrire prospettive di crescita comuni”.

Saggia, Nobile e Magnifica sono le tre birre abbinate al boccale Assisi for Peace. Tutti gli appassionati della festa della Città di Assisi possono approfittare di questa collaborazione per gustare dell’ottima birra artigianale e arricchire la propria collezione di souvenir con qualcosa che parla di pace e socialità.

Si ricorda che le iniziative Assisi for Peace sono destinate a sostenere le strutture dedicate ai giovani e alle famiglie che frequentano lo Stadio degli Ulivi della Città di Assisi.

“Lo Stadio degli Ulivi è un sito a disposizione dell’associazione calcistica, ma anche aperto a tutti coloro che hanno desiderio di venire ad allenarsi o a trascorrere del tempo libero all’aria aperta insieme alla famiglia e agli amici” conclude Gasparrini “la sinergia con il Birrificio dell’Eremo vuole rappresentare un memorandum per tutti coloro che sono interessati a frequentare la struttura sportiva, come anche uno stimolo per chi ha la volontà di valorizzare una risorsa così importante per la Città di Assisi”.

