SPOLETO – Celebrazioni, cerimonie, incontri, presentazione di libri, proiezioni di film, mostre e molto altro nel denso programma di appuntamenti organizzati dal Comune di Spoleto per celebrare il 25 aprile, il 73° anniversario della Liberazione d’Italia.

SABATO 21 APRILE al Cinéma Sala Pegasus (ore 9.45) presentazione del libro ‘Lettere da un giovane militare (1942-1945)’ intervengono Maria Elena Bececco Vicesindaco della Città di Spoleto, Gian Paolo Loreti, Presidente ANPI Sezione di Spoleto, Marco Terzetti l’autore, Mario Di Spirito Generale dell’Esercito in Ausiliaria. A seguire alle ore 10.30 proiezione del film ‘Tutti a casa’ per la regia Luigi Comencini.

DOMENICA 22 APRILE sempre al Cinéma Sala Pegasus, proiezione del film ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci in versione restaurata. L’ingresso è a pagamento. Alle ore 11.00 prima parte alle ore 15.00 la seconda parte. Repliche 23 e 24 aprile alle ore 18.30 la prima parte e alle ore 21.30 la seconda parte.

MERCOLEDÌ 25 APRILE alle ore 8.30 in Piazza della Vittoria, partenza navetta per Forca di Cerro. Alle ore 9.00 a Forca di Cerro, deposizione di una corona di alloro in onore dei Caduti Jugoslavi nella Resistenza Italiana. Alle ore 9.30 alla Chiesa San Filippo, celebrazione della Santa Messa in memoria dei Caduti per la Patria a seguire sfilata lungo Corso Mazzini della Schierante in Armi del 2° Btg Granatieri ‘Cengio’ delle Autorità Civili e Militari e delle Associazioni partecipanti accompagnate dalla Banda Musicale dei ‘Granatieri di Sardegna’.

Alle ore 10.30 Piazza della Libertà, Lapide ai Caduti e deposizione di una corona di alloro in onore dei Caduti nella Guerra di Liberazione. Saranno resi gli onori militari da una Schierante in Armi del 2° Btg Granatieri ‘Cengio’, intervengono Maria Elena Bececco Vicesindaco della Città di Spoleto, Gian Paolo Loreti Presidente ANPI Sezione di Spoleto, Mario Di Spirito Generale dell’Esercito in Ausiliaria, ‘Storia del Corpo Granatieri di Sardegna’. A seguire consegna del trofeo ‘Paolo Schiavetti Arcangeli’ partigiano Medaglia d’Oro V.M per il 24° Torneo Nazionale di Pallavolo ‘Città di Spoleto’a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Spoleto, categoria under 24.

Poi concerto della Banda Musicale ‘Granatieri di Sardegna’. Alle ore 11.45 in Piazza Campello, di fronte al Monumento ai Caduti deposizione di una corona di alloro in onore dei Partigiani decorati della ‘Brigata Melis’. Sarà presente la Banda Musicale ‘Città di Spoleto’. Alla Rocca Albornoziana, deposizione di una corona di alloro alla lapide in memoria dell’evasione dei Partigiani slavi e italiani dal Carcere della Rocca. Alle ore 17.00 al Complesso Monumentale San Nicolò, concerto ‘Resistenze’, canti partigiani dal mondo a cura di ‘La Società dei Musici’, ingresso libero.

SABATO 28 APRILE dalle 14.00 alle 20.00 in via A. Saffi nei locali che ospitano la mostra “Storia Postale di Spoleto”annullo Speciale di Poste Italiane su cartoline. Alle ore 16.00 a Palazzo Mauri, alla Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’ presentazione del volume ‘Storia Postale di Spoleto’ di Silvio Sorcini e Sante Dionisi. Saluti istituzionali e a seguire interventi degli autori

La Mostra “Storia Postale di Spoleto” in via Aurelio Saffi ex Monte di Pietà dal 21 Aprile al 1° Maggio 2018 è a cura del Circolo Filatelico e Numismatico ‘G Romoli’ Sezione Culturale dell’AVIS di Spoleto. Orario di apertura: tutti i giorni 9.00 – 12.30 | 27, 28 aprile e 1° maggio anche il pomeriggio 16.00 – 20.00 – ingresso libero

Il programma del 25 aprile è stato realizzato in collaborazione con ANPI , Sezione di Spoleto. Si ringraziano Archidiocesi Spoleto – Norcia, 2° Btg Granatieri ‘Cengio’, Rappresentanze delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e delle Forze di Polizia, Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Spoleto, Unione Naz. Ufficiali in Congedo d’Italia – Sez. Spoleto, Ass.ne Naz. Marinai d’Italia – Gruppo di Spoleto, Croce Rossa Italiana Comitato locale di Spoleto, Volontari della Protezione Civile, Banda Musicale dei ‘Granatieri di Sardegna’, Banda Musicale ‘Città di Spoleto’ (30)