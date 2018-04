PERUGIA – Prosegue l’impegno dell’Arma per contrastare i reati contro il patrimonio. Grazie all’intensificazione di mirati servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Perugia – Fortebraccio, coadiuvati da quelli dell’Aliquota Radiomobile, sono intervenuti in zona Monteluce, traendo in arresto quattro giovani, sorpresi subito dopo aver rubato all’interno di due supermercati.

A finire nella trappola dei Carabinieri, con l’accusa di furto aggravato in concorso, quattro cittadini di nazionalità rumena, tra cui due minorenni, già noti alle forze dell’ordine e alle cronache giudiziarie.

È accaduto che, nel pomeriggio di sabato scorso, durante un servizio perlustrativo, l’attenzione dei militari è stata attratta dalla presenza, sul ciglio della strada, di un’autovettura con targa bulgara, con a bordo due soggetti con atteggiamento evidentemente circospetto.

Dopo una breve attesa, i Carabinieri hanno notato uscire di corsa, dall’attiguo supermercato “EMI”, due minori, i quali si affrettavano e riporre, all’interno dell’autovettura un ingente quantitativo di prodotti illecitamente asportati. Immediato è scattato il controllo e la perquisizione che ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitacolo, numerosi articoli per l’igiene personale.

Gli operanti, all’esito degli accertamenti condotti, hanno altresì verificato che parte del bottino fosse il provento di un ulteriore furto consumato dai medesimi, poco prima, all’interno del supermercato “CONAD” ubicato nella stessa zona di Perugia

La refurtiva, per un valore complessivo di 1.640,00 euro, è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto.

I due minorenni sono stati immediatamente tradotti presso il centro di prima accoglienza di Firenze; mentre, per i due maggiorenni, ad esito della celebrazione del rito direttissimo svoltosi nella mattinata odierna, a seguito della convalida dell’arresto, è scattata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Roma. (49)