FOLIGNO – Edizioni rare, sconti e tanta musica per celebrare il grande ritorno del vinile e ribadire l’importanza dei negozi di dischi indipendenti. Questo è il Record Store Day, la giornata che ogni terzo sabato del mese di aprile di ogni anno celebra in tutto il mondo i negozi musicali indipendenti.

Un’iniziativa nata nel 2007 dalla mente di Chris Brown, impiegato in un negozio di dischi, e che lo scorso anno ha avuto come testimonial St. Vincent. Così, sabato 21 aprile, il Supersonic Record Store celebrerà il “Record Store Day 2018” con una serie di iniziative per collezionisti e, più in generale, per tutti gli appassionati di musica. Dalle 16.30 alle 20 il Record Store di via Nazario Sauro a Foligno metterà in vendita edizioni esclusive di copie targate “RSD 2018”: veri e propri oggetti di culto.

Per molti ma non per tutti. Le copie dei dischi targate “RSD 2018”, infatti, saranno vendute solo sabato pomeriggio secondo la regola del “chi prima arriva, meglio alloggia”. Insomma, tante occasioni a disposizione, ma occorrerà fare presto. In questi giorni, attraverso i canali social del Supersonic Record Store, sono già state anticipate alcune delle edizioni limitate disponibili sabato 21 aprile.

Per i collezionisti è possibile garantirsi una copia contattando direttamente il negozio e preordinando il disco. Ci saranno inoltre sconti sugli album presenti nello store che andranno dal 10% al 20%. Il Record Store Day del Supersonic sarà accompagnato da tanta musica suonata. Presso il negozio folignate ci sarà infatti Emiliano Pinacoli con il suo djset vinilico e poi il live di Nicola Papapietro aka Puscibaua.

Alcune chicche che saranno disponibili sabato? Tra le ristampe e le edizioni inedite spiccano i Pink Floyd con “The Piper at the Gates of Dawn”, Lucio Battisti con il box 5×7 (singoli), il picture disc di Loredana Bertè “Jazz”, Pino Daniele – “Tracks”, David Bowie – “Welcome to the Blackout” (3 LP) e Bruce Springsteen – “Greatest Hits” (2 LP).

