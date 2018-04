SPOLETO – Giovedì 12 aprile, nell’ambito del Progetto lettura in carcere, “Lib(e)ri Dentro”, proposto dall’associazione FulgineaMente, lo scrittore Roberto Moliterni ha varcato i cancelli della Casa di Reclusione di Maiano di Spoleto.

Negli ultimi due mesi i volontari, insieme ai detenuti, hanno letto il suo libro ”Storie in affitto” scritto quando l’autore si è trovato a rispondere a vari annunci, cercando appunto casa. Roberto Moliterni ha parlato con loro e con alcuni studenti delle scuole di Foligno aderenti al Progetto.

Erano infatti presenti classi del Liceo Classico F. Frezzi, accompagnati dalla Prof.ssa Maria Letizia Fiorelli, e dell’Istituto Professionale E. Orfini accompagnati dall’ insegnante referente Sonia Donati ed altri docenti. Gli studenti, dopo una iniziale timidezza, hanno rivolto varie domande all’autore. Meno remore da parte dei detenuti, molto curiosi di sapere se le situazioni e i fatti descritti nel libro fossero tutti realmente avvenuti. Momenti emozionanti durante la lettura di alcuni brani letti dagli stessi detenuti.

La lettura ad alta voce in carcere ha luogo tutti i giovedì, regolarmente, ma quando la lettura è seguita dall’incontro con l’autore, come spesso accade, ne nasce sempre uno scambio vivace di opinioni, di domande e risposte mai ovvie e scontate. Se poi sono presenti anche degli studenti gli incontri diventano più vivaci e significativi. I ragazzi, in genere, sono impazienti di conoscere i detenuti, l’ambiente in cui vivono, così lontano dalle loro abitudini e dal loro immaginario; i detenuti aspettano i visitatori occasionali dall’esterno con ansia ed interesse. Il tempo così trascorso è ”un’ora d’aria in più”, come dicono loro stessi;

Gli scrittori, di solito, sono incuriositi da questo mondo, ” dentro” non sanno bene cosa li aspetta.

Roberto Moliterni è stato molto disponibile, ha risposto a tante domande da entrambe le tipologie di ”pubblico”, ha firmato tantissimi libri e ad ognuno ha dedicato parole diverse. Questi incontri permettono di far conoscere la realtà carceraria a chi sta fuori e portano un po’ “fuori” chi sta “dentro”, favoriscono l’incontro tra mondi diversi che altrimenti non avrebbero mai la possibilità di incontrarsi, ricordando il senso di rispetto che dobbiamo ad ogni individuo, anche se ha sbagliato, dandogli delle opportunità che gli facciano recuperare la propria dignità. Così come richiede la nostra Costituzione.

Luciana e Michela (59)