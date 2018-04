TERNI – Venerdì 27 aprile 2018, alle 11, nella sala consiliare della Provincia (Sala Secci di Palazzo Bazzani), si terrà la conferenza stampa di presentazione del convegno “Patrimonio culturale e città: il ‘bene’ per Terni”, organizzato dall’associazione Novum in Vetere. In occasione dell’anno europeo del patrimonio culturale l’associazione, in convenzione con la Diocesi di Terni-Narni-Amelia, in collaborazione con il Lions club Terni Host e con il patrocinio del Pontificio Consiglio della cultura, ha organizzato la due giorni di studi che si terrà il 4 e il 5 maggio 2018 al Museo Diocesano e Capitolare di Terni, in via 11 febbraio, n°4, come da invito e locandina allegati.

L’inaugurazione avverrà il 4 maggio alle 17. Manuela Canali, presidente dell’associazione Novum in Vetere introdurrà monsignore Pasquale Iacobone, docente alla Pontificia Università Gregoriana e segretario della Pontificia commissione di archeologia sacra.

Si parlerà della forte relazione tra alcune specifiche qualità e performance delle aree urbane e in particolare della vivacità e del dinamismo della vita civile e culturale e della loro capacità di generare qualità sociali e valori culturali all’interno delle comunità. Per rilanciare l’immagine di una città, comunque, occorre sempre tenere presente chi si è e da dove si viene, riscoprendo la propria identità peculiare e il valore sociale dell’arte e della cultura.

La presidente dell’associazione Novum in Vetere ha il piacere di invitare la S.V. alla conferenza stampa venerdì 27 aprile 2018, alle 11, nella sala consiliare della Provincia. (23)