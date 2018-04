SPOLETO – Si rinnova l’appuntamento con la pedalata di primavera dell’MTB Club Spoleto e CT Spoleto Bike.Mercoledì 25 aprile torna “La Spoleto in Bici”. Quest’anno si svolgerà interamente sul primo tratto della ex ferrovia Spoleto-Norcia fino alla stazione di Caprareccia, dove verrà offerto un ricco ristoro ai partecipanti.

Il ritrovo è previsto per le ore 8.00 all’imbocco della ex ferrovia, presso l’ex hotel Il Barbarossa. La partenza è programma per le ore 9.30. In occasione dell’evento sarà possibile iscriversi alla SpoletoNorcia in MTB del 1-2 settembre 2018.

La lunghezza del percorso è di 6,5 km. L’appuntamento è incluso tra gli eventi della Primavera A.MO.DO. In caso di maltempo “La Spoleto in Bici” sarà rinviata a domenica 29 aprile.

Info

Mobile 393 23.33.292

Website: www.laspoletonorciainmtb.it

Email: segreteria@mtbclubspoleto.it (16)