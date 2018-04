FOLIGNO – Presentato presso l’Archivio di Stato di Foligno il supplemento cartaceo di Umbri Cronaca dal titolo “FOLIGNO SI RACCONTA”: cento pagine su carta patinata che raccontano la città, la sua storia, il suo fiume, le sue bellezze nascoste.

E’ già in distribuzione gratuita presso la Bibliote comunale di Foligno, l’Azienda di soggiorno, le libreria Luna in via Gramsci e Vescovile in piazza Faloci. Il magazine che guarda alla pluralità dei servizi e ad uno spazio di confronto e di scambio, nel quale s’intrecciano voci che sono saperi e conoscenze diverse, si può anche trovare nei migliori esercizi pubblici della città.

Hanno scritto nello speciale “Foligno si racconta”, firme di prestigio, esperti di settore e studiosi in vari settori e il numero si presenta ricco e rende la lettura piacevole e chiara, completata della documentazione iconografica che mira ogni volta alla ricerca della qualità.

A dare il benvenuto agli invitati, è stato il direttore del giornale, il giornalista Gilberto Scalabrini, il quale non ha potuto fare a meno di parlare dell’affanno che vive da qualche anno il mondo della carta stampata, Si è riferito soprattutto ai quotidiani che non trovano più lettori, perché Internet ha cambiato le nostre vite, i nostri modi di leggere, eliminando il concetto di spazio e allargando quello di tempo in rete.

“Fortunatamente –ha sottolineato- regge ancora la stampa periodica, soprattutto numeri come quello che presentiamo oggi e che hanno un loro valore specifico, perché monografici e quindi da collezione. Numeri da conservare gelosamente nella propria biblioteca. Numeri curati in ogni particolare grafico, che hanno un’impostazione moderna e accattivante, ricchi di documenti fotografici forniti da grandi fotorepoter come Stefano Preziotti e Marco Cardinali, che ringrazio per la loro spassionata collaborazione”.

Sono poi intervenuti per portare il loro contributo, la dottoressa Maria Biviglia dell’Archivio di Stato, illustrando i libri antichi che erano stati collocati sui tavoli; il presidente della Quintana Domenico Metelli e il direttore dei musei di Foligno, Roberto Silvestri.

Nell’ambito delle iniziative editoriali, Kroma Editrice, coordinate dall’editore Paolo Tosti, sono già in cantiere altri numeri speciali. ECO si è affacciato alla ribalta della carta stampata a settembre scorso, partendo dall’idea di territorio. Da 9 mesi la nuova e moderna rivista, si propone come strumento d’avanguardia, svolgendo un ruolo interattivo fra il pubblico dei lettori e le categorie imprenditoriali.

ECO racconta l’Umbria, il nostro tempo, temi classici che però hanno l’obiettivo di indagare il futuro; racconta anche borghi e città come possiamo leggere nei primi 4 numeri che sono già usciti.

“I testi –ha detto Gilberto Scalabrini- non sono mai un riempitivo tra una foto e l’altra”. Ha poi annunciato che sono già in cantiere altre importanti iniziative editoriali a maggio, a giugno e a luglio. Numeri sempre attesi e accolti con grande interesse dal pubblico dei lettori, perché ogni edizione mette sempre in primo piano, riflessioni e approfondimenti su arte, storia, eccellenze gastronomiche e bellezze nascoste”.

Il nome ECO è un gioco di parole inventate dall’art director, Pierpaolo Ramotto, insegnante di pittura all’Accademia di Firenze. ECO come risonanza, ecologia, approfondimento.

Il lavoro redazionale –è stato spiegato- richiede ricerca, professionalità, vocazione, tempo, sforzo e risorse da parte di chi lo progetta e lo confeziona, perché ECO non ha finanziamenti pubblici o occulti. Vive di un tetto minimo di pubblicità.

Nel numero attuale, in copertina c’è la scala gotica di palazzo Trinci. L’art direcotor l’ha elaborata, riportando la scala gotica come era all’origine: a cielo aperto. Uno squarcio di luce sul raccordo verticale tra i livelli dell’edificio, che illumina gli spazi decorati e rende ancora più regale questa dimora, considerata una delle più belle del suo tempo in Europa. A Palazzo Trinci, abbiamo dedicato 10 pagine.

