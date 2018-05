CANNARA – Una lista giovane, all’insegna del rinnovamento e delle competenze, per aprire una pagina nuova in città”. E’ pronta la lista “La nostra Cannara”, che sosterrà la corsa di Biagio Properzi alle amministrative di giugno.

“Una compagine composta all’insegna del rinnovamento – spiega il candidato sindaco Properzi – e soprattutto espressione di tutte le competenze e delle anime della comunità cannarese, pronta a ricostruire un tessuto sociale sfibrato dopo le tensioni degli ultimi anni. Il nostro lavoro sarà quello di mettere al centro i cannaresi, attraverso un coinvolgimento attivo dei cittadini in tutte le scelte dell’amministrazione, con un dialogo continuo e costante all’insegna dello spirito di servizio per la comunità”.

“Progetti chiari – prosegue il candidato sindaco Properzi – che vanno nel senso dell’inclusione, della cogestione di iniziative e spazi pubblici per recuperare senso di comunità, lontana dall’idea di uomo solo al comando. Cannara, come ho già ribadito – merita una nuova humanitas costruita giorno dopo giorno, che guardi soprattutto a chi è più in difficoltà”. (45)