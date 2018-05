TERNI – Nuovo caso di meningite all’ospedale di Terni dove, nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 maggio, è stata ricoverata una donna di 31 anni di Terni che presentava una sintomatologia riconducibile a meningite tra cui febbre molto alta, disorientamento e confusione mentale. E infatti, i primi esami ematici e batteriologici immediatamente effettuati hanno subito confermato una meningite batterica da meningococco (neisseria meningitidis).

La giovane donna è stata quindi messa in isolamento nella clinica di Malattie infettive e tempestivamente sottoposta a terapia antibiotica e i medici dell’ospedale hanno iniziato la somministrazione della profilassi antibiotica ai familiari e ai contatti stretti, mentre veniva contestualmente data notifica del caso al servizio territoriale di Igiene e sanità pubblica della USL Umbria 2 per la profilassi antibiotica agli altri presunti contatti.

La donna è in prognosi riservata, in condizioni definite dai sanitari ancora gravi ma in via di miglioramento clinico, grazie al trattamento antibiotico iniziato immediatamente dopo i prelievi ematici e liquorali: è tornata lucida e la febbre sta scendendo. Il ceppo batterico che l’ha colpita è ancora in corso di tipizzazione ma il test rapido già eseguito all’ospedale di Terni indica che si tratta verosimilmente di meningococco di tipo “B”. (32)