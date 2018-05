BASTIA UMBRA – Si terrà domenica 20 maggio la tradizionale passeggiata ecologica su due ruote di fine primavera, organizzata da Confcommercio Bastia Umbra, Consorzio Bastia City Mall, patrocinata dal Comune di Bastia Umbra.

L’appuntamento per la partenza è previsto per le ore 9.00 da Piazza Mazzini una piccola variazione al percorso della manifestazione è stata comunicata dagli organizzatori, (dovuta a problemi logistici). Di seguito il dettaglio delle vie interessate:

PARTENZA – PIAZZA MAZZINI USCITA PORTELLA

VIA DELLA ROCCA

VIA TORGIANESE

VIA SANTA LUCIA

VIA MADONNA DI CAMPAGNA

VIA HANOI

VIA BRUFA

VIA CIPRESSO

VIA TRE CASE

VIA SANTA ELISABETTA

VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA

RISTORO – CENTRO SOCIALE – COSTANO

VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA

VIA TROVATELLI

PIAZZA FIFI

VIA FIUME

VIA S.ELISABETTA

VIA ROMAVECCHIA

VIA ATENE

VIA DON PRIMO MARZOLARI

VIA SANTA LUCIA

VIA TORGIANESE

VIA ISOLA ROMANA

VIA VENETO

VIA ROMA

VIA D’ANNUNZIO

ARRIVO – GIARDINI PUBBLICI SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO (48)