FOLIGNO – Grazie all’impresa del team Biliardo Più, fresco campione regionale di boccette, la città di Foligno, anche per il 2018, si conferma capitale regionale del biliardo.

Un traguardo, quello della squadra di casa del circolo omonimo, che testimonia l’ottimo stato di salute del movimento nel suo complesso, e conferma la vocazione per il tavolo verde della terza città dell’Umbria. Una vittoria importante, giunta al termine di un’appassionante stagione, che ha costituito sia il lasciapassare per le finali nazionali di Cervia, che il viatico per il settimo piazzamento assoluto che ne è conseguito.

I beniamini di casa hanno lottato per il podio ogni mercoledì sera per ben 22 giornate, tante difatti è durata la stagione che ha premiato la formazione di casa con il titolo, conseguito con un vantaggio di tre punti sul bar Big Ben di Spoleto.

Grande impegno profuso, ma anche grande soddisfazione, espressa soprattutto dal capitano Gabriele Ieva, Prima Categoria, impostosi tra l’altro come miglior singolo del campionato. A lui il compito di trascinare tutti i suoi compagni di squadra: i folignati Vittorio Brandi (sempre di Prima Categoria), Mario Antonini, Luciano Sonno, Massimo Ieva, Simone Dignani, ed i marchigiani Francesco Campana, Roberto Buratti, Antonio Spinosa. Un risultato importante, che premia anni di impegno e presenza costante sul territorio, e che farà certo piacere a chi ama la disciplina e la città del biliardo.

Foligno, abituata ormai a conquistare trofei e riconoscimenti di tutto rispetto, non poteva certo mancare l’obiettivo del campionato regionale, in omaggio alla tradizione centenaria cittadina, nutrita e rinvigorita dalle attività e dall’impegno profuso dal circolo di via Siena.

Pochi centri infatti possono vantare una tradizione così radicata e antica, ed una vocazione tale, da coincidere con la stessa identità cittadina. La terza città dell’Umbria è da sempre chiamata “il centro del Mondo”, proprio per la “celebrità” del birillo dello storico tavolo da biliardo del caffè Sassovivo. L’appellativo nasce dalle facezie dei giocatori: gli emuli dei nostri campioni di oggi, diffusero nei primi anni del Novecento la credenza, poi divenuta proverbiale, che proprio su quel birillo passasse il parallelo ideologico che segnava ““Lu centru de lu Munnu”. Il Biliardo, insomma, come ombelico del mondo, come punto più importante del globo. Una consapevolezza goliardica, che tuttavia bene evidenzia il ruolo che questo sport ricopre, nell’immaginario collettivo cittadino.

Foligno quindi città di stecca, tappeti verdi e grandi giocatori. Una tradizione che continua, nelle sale del circolo di via Siena, dove ragazzi, professionisti e appassionati si alternano ai 10 biliardi internazionali praticando la disciplina in un ambiente sano, appassionato, animato e ricco di iniziative.

Chi volesse iniziare a praticare, o volesse assistere alle tante manifestazioni ospitate dal circolo, gioco, può chiedere informazioni al capitano Stefano Brunozzi, (0742 67611). (43)