NORCIA – La community di IgersItalia, l’associazione che raduna gli appassionati di Instagram e rappresenta i professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali, sbarca nel cuore verde del Paese, a Norcia, in Umbria. Igersitalia è parte del movimento mondiale Instagramers. Oltre 500 gruppi nel mondo, 100 Community solo in Italia animate da circa 200 Manager a livello regionale e provinciale con lo scopo di promuovere il territorio e le sue eccellenze. +800 milioni di utenti attivi al mondo nel Social Network, di cui 16 milioni in Italia in continua ascesa.

“Quale luogo migliore per svolgere la nostra “missione”? – spiega il Presidente dell’associazione Ilaria Barbotti, marchigiana di nascita e amante dell’Umbria – Norcia con i suoi paesaggi, con la fioritura di Castelluccio, Norcia tra le capitali italiane dell’enogastronomia, con il tartufo nero e le sue norcinerie ha richiamato l’interesse dell’associazione IgersItalia”.

Nessuno si è tirato indietro dinnanzi alla iniziativa promossa dal gruppo Bianconi Ospitalita’, con il supporto del Comune di Norcia, assessorato al Turismo, per rilanciare il territorio colpito dal sisma del 2016 e mostrare al mondo le bellezze naturalistiche di un luogo ferito che ha estrema voglia di ripartire.

Diverse le tappe, da Giugno a Ottobre 2018, del viaggio degli Instagramers alla ri-scoperta di Norcia e Castelluccio e un unico hashtag #IgersitaliaXNorcia con oltre 20 community manager che, partendo dal Veneto fino alla Sicilia, si alterneranno a raccontare le bellezze della zona con Instagram e i social.

“Da Ottobre 2016 ci battiamo per valorizzare Norcia, il luogo che amiamo e dove per cinque generazioni abbiamo investito tutte le nostre energie – racconta Federico Bianconi, uno dei titolari di Palazzo Seneca e dei ristoranti Vespasia, una stella Michelin e del Granaro del Monte, il piu’ antico dell’Umbria – Anche dopo il terremoto abbiamo scelto di non abbandonare la nostra terra. Piuttosto di rilanciare progetti di crescita e sviluppo che offrono opportunita’ di lavoro all’intera comunita’.

Accogliamo con profonda gratitudine l’impegno di promozione degli Instagramers di tutta Italia attraverso un canale estremamente seguito e attuale. Siamo certi che con la loro professionalita’, i loro scatti e la cura nei dettagli, sapranno rappresentare il volto migliore della nostra zona alla community Instagram mondiale, portando interazioni e interesse qui”.

Sito web della community nazionale instagramersitalia.it

Tutti gli scatti: https://www.instagram.com/explore/tags/igersitaliaxnorcia/

Instagram nazionale: https://www.instagram.com/igersitalia/ (42)