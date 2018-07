PERUGIA – Il campionato nazionale di rugby di serie A maschile sarà formato da 30 squadre, suddivise in tre gironi. La Barton Cus Perugia militerà nel 3 insieme a Cavalieri Prato Sesto, Toscana Aeroporti I Medicei, Pesaro Rugby, Unione Rugby L’Aquila, L’Aquila Rugby (iscritta sub-judice), Primavera Rugby, UR Capitolina, Rugby Benevento, Amatori Catania. E’ quanto deliberato dal Consiglio Federale, riunito venerdì scorso a Bologna sotto la presidenza di Alfredo Gavazzi.

Il campionato prenderà il via il 14 ottobre 2018 e sarà come sempre valido per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia di categoria. Garantirà due promozioni nel Top12 2019/2020 e quattro retrocessioni in serie B. La formula prevede tre gironi all’italiana da dieci squadre ciascuno, composti su base geografica e meritocratica, con partite di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Le prime classificate di ciascun girone si qualificano automaticamente alle semifinali unitamente alla vincente del turno di barrage tra le tre seconde classificate di ciascuna pool.

Il turno di barrage, con partite di sola andata tra le tre seconde classificate, si disputerà tra il 5 e 19 maggio e qualificherà la prima classificata del girone a tre alle semifinali, che si disputeranno con gare di andata e ritorno il 26 maggio e 2 giugno 2019 secondo il seguente schema: vincente barrage v 1° classificata girone 1; 1° classificata girone 3 v 1° classificata girone 2. Le vincenti del doppio turno di semifinale saranno automaticamente promosse nel Top12 2019/2020 e si contenderanno il titolo di Campione d’Italia di Serie A nella Finale in programma il 9 giugno in gara unica in campo neutro.

Retrocederanno direttamente in serie B le squadre classificate al decimo posto di ciascun girone e la squadra peggio classificata del girone di playout che, tra il 5 e il 19 maggio, vedrà partecipare le squadre che avranno concluso al nono posto di ciascun girone la stagione regolare.

Parteciperanno alla serie A 2018/19 le seguenti squadre:

Girone 1: Pro Recco Rugby, Cus Genova, Cus Torino, VII Rugby Torino, Biella RC, ASR Mlano, Cus Milano, Rugby Parabiago, ASR Lyons, Accademia “Ivan Francescato”

Girone 2: Junior Rugby Brescia, Rugby Colorno, Rugby Noceto, Rugby Vicenza, Valpolicella Rugby, Rugby Petrarca, Ruggers Tarvisium, Rugby Paese, Rugby Udine Union, Amatori Badia

Girone 3: Cavalieri Prato Sesto, Toscana Aeroporti I Medicei, Pesaro Rugby, Rugby Perugia, Unione Rugby L’Aquila, L’Aquila Rugby (iscritta sub-judice), Primavera Rugby, UR Capitolina, Rugby Benevento, Amatori Catania (18)