PERUGIA – Nel tardo pomeriggio di ieri la Volante è intervenuta in zona via XX Settembre, a seguito di segnalazione al 113 di spacciatori all’interno di un’autovettura in sosta.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno proceduto al controllo di una Fiat Punto con due uomini a bordo, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un 37enne tunisino in regola con le norme sul soggiorno ed un connazionale 51enne, irregolare sul territorio nazionale, che ha fornito false generalità.

La perquisizione dell’autovettura, ha permesso agli agenti di rinvenire e sequestrare una mazza da baseball.

I due stranieri sono stati pertanto denunciati in stato di libertà: il 37enne per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, il 51enne per false dichiarazioni o attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla propria identità; avviate le procedure per la sua espulsione dal territorio nazionale.

