BASTIA UMBRA – Prosegue il programma estivo “Bastia sotto le stelle”, con il Concerto “Amori in corso – Canzoni d’amore in forma di lied” torna la musica al Chiostro del Monastero benedettino di S. Anna in Via Garibaldi. Il M°Egidio Flamini, al pianoforte, si esibirà con la mezzosoprano Elisabetta Pallucchi.

Nella splendida cornice del Chiostro del monastero benedettino potremo apprezzare la mezzosoprano Elisabetta Pallucchi​ accompagnata al pianoforte dalle note di Egidio Flamini​.

L’amore è il protagonista di tutti i brani del concerto, ogni volta visto in uno diverso dei suoi tanti momenti possibili: amore che inizia, amore che finisce, amore immaginato, amore nascosto, amore dichiarato, in ogni caso, è il tema del concerto, “gli amori sono sempre amori in corso”.

Musiche originali e rielaborazioni di canzoni d'amore della musica leggera italiana di Egidio Flamini.