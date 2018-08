Nella piccola comunità di Mantignana si torna a far festa con i piatti della tradizione locale, tanti spettacoli ed eventi sportivi e musicali. Da venerdì 24 agosto a domenica 2 settembre, promossa dal locale circolo Arcs, nella frazione di Corciano si svolgerà la 47esima edizione di ‘Mantignana in settembre – Sagra del pollo all’arrabbiata e dei prodotti tipici umbri’.

CORCIANO – La cucina e gli stand gastronomici aprono tutte le sere alle 19.30, dopo l’aperitivo in piazzetta, e propongono piatti tipici come i tagliolini al tartufo, la zuppa di ceci porcini e maltagliati, la cilona (una fetta di carne di maiale impanata, fritta e ripassata in padella con salsa di pomodoro), il pollo all’arrabbiata e la torta al testo. Tutti i giorni sono in programma anche giochi popolari e gare di briscola.

Per quanto riguarda l’offerta musicale, si potrà ballare in pista tutte le sere tranne lunedì 27 agosto quando, alle 21, la compagnia teatrale Il Carro di Chiugiana metterà in scena la commedia ‘La vita è un cabaret’ di Cesare Giugliarelli. A salire sul palco principale saranno le orchestre Meraviglia (24), I Grifoni (25), Andrea Barbanera (26), Orient Express (28), Discoring (29), Fabiola Cappelletti (30), Michelissimo (31), Valter Giombini (1) e Macchina del tempo (2). Per i più giovani, invece, l’intrattenimento serale è al Katooba Pub con gruppi musicali, cover band e dj.

Tra gli eventi in programma, da segnalare la Giornata del piccolo atleta, sabato 25 agosto alle 18, organizzata dalla Scuola calcio Monte Malbe e a cui sono invitati tutti i ragazzi nati dal 2006 al 2013, mentre domenica 26 agosto gli amanti della bicicletta potranno sbizzarrirsi tra una passeggiata in mountain-bike ed e-bike, alle 9, con pranzo finale, e la gara ciclistica per la categoria Allievi ‘5° Trofeo Pippo Pioppi – Strade bianche di Mantignana’. Lunedì 27, alle 20, si terrà, invece, la santa messa alla Croce del soldato. I partecipanti si raduneranno alle 19 al piazzale dell’Arcs. Alle 21, infine, tradizionale fiaccolata di ritorno. (23)