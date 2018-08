PERUGIA – La frazione perugina di Villa Pitignano si prepara all’appuntamento con la Sagra del baccalà, in programma da venerdì 24 agosto a domenica 2 settembre. Come sempre, sarà il sodalizio tra la Proloco di Villa Pitignano e Disco Umbria Estate, che cura il Vp dance festival, a offrire buon cibo, musica e divertimento per grandi e piccoli in queste serate di fine estate nelle quali si potranno gustare menù a base di baccalà e non solo, a partire dalle 19.30.

Accanto alla gastronomia diverse sono le iniziative per bambini e gli appuntamenti musicali, dalle 21.30 ogni sera con un’orchestra diversa, tra cui spiccano giovedì 30 agosto l’orchestra spettacolo Mirko Casadei e venerdì 31 agosto l’orchestra Mario Riccardi. Ed ecco il programma del primo weekend: venerdì 24 agosto alle 21 ci saranno ‘Petinius e i laboratori di cre…attività’; alle 21.30 si canta e si balla in compagnia dell’orchestra Senza meta mentre sabato 25 sarà l’orchestra Vincenzi ad animare la serata, sempre dalle 21.30.

Domenica 26, infine, si parte di buon mattino con Petinius in mountain bike, passeggiate a cavallo, Piedibus del benessere e corsa trail running per arrivare alla sera accompagnati dalla musica dell’Orchestra Matteo Tassi.

Tutt’altro ritmo avrà il Vp dance festival che accoglierà diciotto dj nelle dieci serate previste e vedrà la presenza di dieci brand entertainment oltre che collaborazioni importanti con Tangram, Bounce, e party format della discoteca Vanilla. Resident dj sarà Francesco Monni e la radio ufficiale Max Radio, cui sarà affidato il party di chiusura del 2 settembre.

L’apertura, il 24 agosto, invece, vedrà la presenza di Dino Angioletti, con la sua personalissima interpretazione dell’elettronica, “fra influenze detroitiane, approccio deep e spiccato senso del groove”. Insieme a lui anche i dj Manu P, C-To, e Manda Hitch (voice). Il 25 agosto sarà la volta della Ice Tray trap night: una notte all’insegna della musica trap e hip-hop dove si potranno assaggiare anche tre diversi cocktail preparati per l’occasione, con dj set “da paura”.

Da segnalare, infine, venerdì 31 agosto, la prima edizione di ‘BakeOff de Noaltre’, gara di torte fatte in casa aperta a tutti. Per partecipare gratuitamente si può aderire direttamente allo spazio Blue Note, dal 24 agosto, oppure scrivere all’indirizzo mail bakeoff.bluenote@gmail.com dove far pervenire il modulo di adesione (scaricabile dalla pagina Facebook ‘Sagra del Baccalà – Proloco di Villa Pitignano’ al seguente link: https://www.facebook.com/notes/sagra-del-baccalà-proloco-di-villa-pitignano/1-bake-off-de-noaltre-gara-di-torte-fatte-in-casa-31-agosto-2018/1978168425539777/).

