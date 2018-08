FOLIGNO – Manca poco più di un mese dall’inizio della XX edizione de I Primi d’Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti di Epta Confcommercio Umbria, a Foligno dal 27 al 30 settembre, e per l’occasione il programma della manifestazione si fa ancora più ricco. La XX edizione, dedicata al donne, vedrà la partecipazione di personalità eccellenti del mondo dello spettacolo, della musica e, naturalmente, dell’arte culinaria. Tre le chef stellate presenti agli appuntamenti di A Tavola con le Stelle: Viviana Varese del ristorante Alice presso Eataly a Milano (27 settembre), Cristina Bowerman della Glass Hostaria di Roma (28 settembre) e Silvia Baracchi del Relais Il Falconiere di Cortona (29 settembre).

Giovedì 27 settembre, serata di apertura del Festival, vedrà salire sul palco con la sua musica la splendida Anna Tatangelo, che dopo la vittoria a Celebrity Masterchef presenterà a Foligno i brani del suo nuovissimo album. Sabato 29 settembre, alle ore 16.00, sul palco de I Primi d’Italia sarà possibile vedere anche la simpaticissima Anna Moroni, che attende i visitatori anche all’auditorium Santa Caterina, con due imperdibili Food Experience: sabato alle ore 11.00 si terrà “La pasta della nonna: come fare la sfoglia”, mentre domenica 30 settembre alla stessa ora si proseguirà con “La pasta della nonna: come fare le tagliatelle”. Sempre all’auditorium Santa Caterina, domenica alle 13.00, grandi e piccoli potranno pranzare con un personaggio tanto amato: la vivace Masha di Masha & Orso. I due personaggi attendono i bambini anche alle 16.00 presso l’auditorium San Domenico con un divertentissimo spettacolo.

Crediamo molto – spiega Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria – nella nostra manifestazione e nelle nostre eccezionali ospiti. Tutte le donne con cui stiamo collaborando ci stanno dimostrando passione e disponibilità, per questo siamo ancora più sicuri di aver ideato una splendida edizione. E per renderla ancora più indimenticabile abbiamo pensato di realizzare una sfida tra tutte le donne che vorranno iscriversi al nostro Sfoglia’s got talent. Una vera e propria gara per stabilire chi è la regina della sfoglia! Ampio spazio verrà poi dato alla solidarietà, con due appuntamenti dedicati all’importante associazione internazionale Soroptimist: con una cena (26 settembre) e uno spettacolo di beneficienza (Jesus Christ Superstar, 28 settembre) i cui proventi andranno a favore del’importante lavoro svolto dalle volontarie.

Ad accompagnare le magnifiche donne de I Primi d’Italia tornano pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta oltre ai prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di un gustoso primo, anche gluten free, biologico e vegano. La manifestazione proporrà inoltre ben 13 Villaggi del Gusto, ognuno con il proprio tema. Dalla paella alla pasta all’amatriciana, passando per il tortello mantovano, il cous cous, i primi di mare e tanto altro. I visitatori troveranno qui tutta l’eccellenza dei primi piatti.

Dal 27 al 30 settembre 2018 vi aspettiamo a Foligno con la XX edizione de I Primi d’Italia!

Per prenotare i tanti appuntamenti visitate il sito: www.iprimiditalia.it. Per restare aggiornati collegatevi anche con i nostri social: facebook: @festivaliprimiditalia; twitter: @IPrimidItalia; instagram: @iprimiditalia; youtube: @iprimiditalia (55)