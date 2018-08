OTRICOLI – Dal 31 agosto al 2 settembre nel borgo medievale di Otricoli si terrà la sesta edizione di “Otricoli Music Festival”. Un weekend all’insegna dell’unione tra musica, street food ed enogastronomia locale promosso dall’Associazione Artseasonsinsieme all’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Cantieri Sonoriche seguirà la parte dello streetfood e del dopofestival con nomi d’eccezione e il supporto economico della Fondazione CARIT.

31 AGOSTO: SYRIACANTA “PERCHÉ NON CANTI PIÙ” OMAGGIO A GABRIELLA FERRI

– Sarà Syria a inaugurare la sesta edizione di OMF con un concerto del tutto particolare: l’amore che Cecilia Cipressi nutre per l’indimenticata Gabriella Ferri, sfocerà in uno spettacolo che promette di essere una lunga e musicale passeggiata nella memoria. Un racconto che ci ricorderà non solo una grande artista, ma anche il mondo visto dai suoi occhi.

1 SETTEMBRE: CONDI & ASSOCIATI- Marco Conidi riporterà la sua ironia, la sua grinta e la sua trascinante energia sul palco dell’OMFdopo sei lunghi anni, sabato 1 settembre 2018. Il cantante romano autore di racconti, poesie in musica sarà di scena con un nuovo repertorio di canzoni, un nuovo giro per le piazze d’Italia, una nuova band: CONIDI & ASSOCIATI.

2 SETTEMBRE: RITA MARCOTULLI & ROCCO PAPALEO DUO- La serata conclusiva dell’OMF, il 2 settembre 2018, ospiterà sul suo palco un duo del tutto particolare: Rita Marcotullie Rocco Papaleo. Un concerto recitato o un’interpretazione cantata, dove l’imponente voce di Papaleo, incontra i virtuosismi della Marcotulli al pianoforte.

Non è la prima volta che i due artisti collaborano, ma per l’OMF2018, la scaletta è del tutto particolare, proprio per regalare al festival un tocco di innovazione che ribadisce la particolarità della collaborazione tra due artisti assolutamente eclettici.

INOLTRE – MUSICA POP, STREET-FOOD E UN DOPOFESTIVAL CON COCCOLUTO- Per tutte e tre le serate del festival: ARTSEASONS: POPcon gruppi che si esibiscono nelle piazze e nei locali del borgo; e, grazie alla collaborazione con CANTIERI SONORI: STREET FOODlungo le vie del borgo e il DOPO FESTIVAL, un after show che vedrà i nomi di tantissimi e importantissimi dj (tra i quali il grande CLAUDIO COCCOLUTO):

? 31 agosto: Sauro Cosimetti; F.T.G b2b Roberto Valentini; Matteo Onofri ? 1 settembre: Stefano Tucci; Check-TS; Fabrizio Battazzi ? 2 settembre: Claudio Coccoluto; LCdot; Benny Blanco (ptn 555/18 10.03) (26)