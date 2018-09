TERNI – Oggi, sabato 1 settembre, dalle ore 16.00, presso il Parco di Viale Trento a Terni, si svolgerà la decima edizione della Maratona a Staffetta. La gara competitiva e non, è organizzata dall’Associazione Myricae nell’ambito del patto di collaborazione con il Comune di Terni

Ogni società partecipante presenterà 33 atleti che dovranno percorrere 1279 metri cadauno, ovvero tre giri del Parco. Il tutto per raggiungere la distanza regina, ovvero 42 chilometri e 195 metri. La maratona.

Presenti, per questa edizione 2018, 5 società. Le squadre saranno: Podistica Myricae (organizzatori), Amatori Podistica Terni, Runners San Gemini, Ternana Marathon Club e I love run Athletic Terni.

Oltre alle squadre dei corridori ci saranno due squadre di camminatori, Podistica Myricae e Amatori Podistica Terni. I camminatori, 17 per squadra e sempre a staffetta, si cimenteranno sulla distanza della mezza maratona: 21 chilometri.

Al termine della gara cena tutti insieme e immancabile gara di dolci. Ogni società dovrà presentare due dolci anonimi, senza loghi o simboli.

Una giuria composta, da due rappresentati per ogni società, premierà i primi tre dolci.

Giuseppe Bortone Presidente Associazione Myricae: “Decima edizione per un’evento nato per gioco. Anche quest’anno, tutti insieme al Parco di Viale Trento, per una bella giornata di sport e amicizia, con la immancabile gara di dolci che quest’anno avrà una Presidente di Giuria d’eccezione: l’Assessore allo Sport del Comune di Terni Elena Proietti.” (45)