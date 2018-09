PERUGIA – Una grande prova di democrazia nel mondo del lavoro che ha già coinvolto direttamente oltre 20mila lavoratrici e lavoratori della provincia di Perugia e che ne coinvolgerà altre migliaia nelle prossime settimane. Sta entrando nel vivo il percorso congressuale della Camera del Lavoro di Perugia che dal 20 di settembre avvierà la fase dei congressi provinciali delle categorie, per arrivare al 29 ottobre, quando si terrà il congresso confederale della Cgil provinciale, presso il teatro Lirick di Assisi.

Un congresso, quello della Cgil di Perugia (81.720 iscritti), che punta, ancor più che in passato, sulla partecipazione più ampia possibile delle lavoratrici, dei lavoratori, della pensionate e dei pensionati. Sono oltre 400 le assemblee previste nel percorso congressuale tra luoghi di lavoro e leghe dei pensionati, nelle quali le iscritte e gli iscritti alla Cgil sono chiamati a confrontarsi e votare sui documenti congressuali, frutto di una vera e propria costruzione dal basso, come mai in precedenza.

“Le nostre iscritte e i nostri iscritti sono i veri e propri sensori dell’organizzazione nella società – commenta Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia – crediamo quindi che questo congresso possa rappresentare la miglior risposta a chi mette in dubbio la nostra capacità di rappresentanza, perché non credo che sul territorio esistano molti altri soggetti sociali capaci di coinvolgere decine di migliaia di persone in un percorso democratico che vuole parlare al paese, rimettendo al centro dell’agenda il lavoro e alcuni valori fondamentali come uguaglianza, solidarietà, diritti e democrazia.

Chiedendo, dunque, un radicale cambio di direzione rispetto alle politiche liberiste che in questi anni hanno messo in ginocchio il nostro paese e ancor più il nostro territorio”.

I primi appuntamenti in calendario sono il congresso del Sunia (Sindacato degli inquilini), in programma il 20 settembre a Perugia e quello della Flai Cgil (agroalimentare) il 5 ottobre a Deruta. A seguire poi tutte le altre categorie. (29)