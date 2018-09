SPOLETO – Questo pomeriggio si è tenuta, nella Sala dei Duchi a Palazzo comunale, la prima delle riunioni del tavolo di confronto tra Amministrazione comunale e rappresentanti dei sindacati e dei lavoratori, per affrontare le questioni relative alle crisi occupazionali che stanno interessando il territorio.

Nel corso dell’incontro tutti hanno espresso la completa solidarietà ai lavoratori delle imprese in crisi e, in particolare, della Maran, oggi entrati in sciopero fino al prossimo 22 settembre, chiedendo al contempo l’apertura di un tavolo regionale di confronto che affronti i problemi più urgenti, anche in vista degli interventi del Governo che saranno rapidamente richiesti

