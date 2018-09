PERUGIA – Questa notte i poliziotti della Volante hanno proceduto al controllo di un’autovettura in sosta nel parcheggio di un supermercato della periferia cittadina con una persona a bordo. Gli agenti si sono avvicinati al veicolo, constatando che l’uomo alla guida appariva visibilmente nervoso e palesava di volersi allontanare dal posto in gran fretta.

Insospettiti dall’atteggiamento del guidatore, gli agenti hanno proceduto ad un primo controllo ed hanno notato la presenza di armi nell’abitacolo dell’autovettura.

I poliziotti hanno immediatamente proceduto alla perquisizione della persona e del veicolo: sul sedile del passeggero sono state rinvenute una pistola ad aria compressa, di libera vendita, ed un involucro contenente 0,76 grammi di cocaina; sul cruscotto, è stato trovato un puntatore laser di cui non è consentito il porto, con potenza superiore a 500 mw e privo di marchio CE.

Detto oggetto è particolarmente pericoloso perché se indirizzato agli occhi può provocare gravi lesioni permanenti. L’uomo, identificato per un 46enne folignate residente a Perugia, non forniva alcuna spiegazione plausibile.

E’ stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Il 46enne verrà inoltre sanzionato, in via amministrativa, alla Prefettura per i relativi provvedimenti inerenti le violazioni al codice della strada. (67)