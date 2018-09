PERUGIA – Questa mattina, alla presenza del signor Questore del capoluogo umbro dottor Giuseppe BISOGNO è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra la Questura di Perugia e Confindustria Umbria in tema di sicurezza informatica. Il Protocollo è stato firmato nella sede della Questura di Perugia dal Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Umbria dottoressa Anna Lisa LILLINI e dal Presidente di Confindustria Umbria dottor Antonio ALUNNI.

Il protocollo ha l’obiettivo di prevenire e contrastare i crimini sui sistemi informatici e di garantire un innalzamento della sicurezza informatica di tutte le imprese del territorio regionale associate a Confindustria Umbria che vorranno avvalersi di questo accordo. Lo scambio delle informazioni consentirà di proteggere le infrastrutture tecnologiche che sono determinanti per l’andamento e lo sviluppo delle aziende associate.

Il rapporto collaborativo tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Umbria e Confindustria Umbria si sostanzierà nello scambio di informazioni, nella programmazione di incontri di carattere formativo e nella predisposizione delle procedure di intervento, atte a prevenire e a neutralizzare attacchi informatici mirati all’integrità dei dati ed al contrasto del Financial Cybercrime.

“L’evoluzione della tecnologia informatica – afferma il Questore – e delle modalità di scambio dei dati, impone un incremento delle esigenze di tutela dei servizi di comunicazione. In questo scenario la specialità Polizia Postale e delle Comunicazioni assume un ruolo strategico che la Polizia di Stato intende sempre più valorizzare ed esaltare”.

“La Polizia di Stato – afferma la Dr.ssa LILLINI – mette a disposizione la competenza, le risorse tecnologiche e l’esperienza maturate nel settore del contrasto al cybercrime, attraverso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, allo scopo di aumentare la sicurezza informatica all’interno delle aziende e di proteggere il loro know how in un mondo in cui l’evoluzione e la ricerca tecnologica diventano fatto fondamentali per la competitività dei mercati”.

“Grazie al Protocollo sottoscritto oggi – aggiunge il Presidente Alunni – le aziende del territorio potranno avvalersi delle competenze della Polizia Postale e delle Comunicazioni in materia di sicurezza informatica. Una collaborazione virtuosa che consentirà ai nostri associati di segnalare eventuali reati e chiedere consigli su tutto quello che riguarda i pericoli legati alla cybersecurity in un’epoca in cui, con Industria 4.0, i sistemi sono sempre più interconnessi”. (44)