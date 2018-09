PERUGIA – Una passeggiata per conoscere la città, per stare insieme e parlare di prevenzione. È così che inizia la collaborazione tra Piedibus del Ben Essere e la Rete Promozione Salute della USL Umbria e l’Associazione Cuor di Leone Onlus. Un appuntamento quello di sabato 22 settembre 2018, che apre una lunga serie di incontri a scadenza fissa o per eventi particolari.

L’appuntamento è alle ore 15.15 presso il Parco Chico Mendez, via Guerra (nel parcheggio degli uffici della USL). Lungo il percorso nel parco e adiacenze sono previste soste laboratoriali a sorpresa. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Ognuno cammina sotto la propria responsabilità, con il gilet ad alta visibilità.

Alle ore 18.00, presso l’Ostello del Parco Chico Mendez si terrà un incontro dal titolo: “Il Piedibus del Ben Essere: Camminare per rigenerare cittadini e città. (21)