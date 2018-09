ASSISI – Sabato 22 settembre ad Assisi si corona un sogno da lungo tempo atteso da tutte le famiglie del territorio. Finalmente, al culmine dei tre giorni di visita ufficiale in Assisi e dopo la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Signor Tairiku Okada, i cittadini di Assisi potranno partecipare alla posa della prima pietra di un’opera attesa da anni, alla presenza del maestro calligrafo giapponese, guida dell’Associazione Sukyo Mahikari e personalità riconosciuta a livello mondiale.

La posa della prima pietra avverrà alle ore 11,00, in via Giuseppe Di Vittorio, nell’area della Scuola dell’Infanzia Cimino di Santa Maria degli Angeli.

“Mostreremo alla Città tutta il primo segno tangibile di uno sforzo a cui, come Amministrazione, abbiamo lavorato sin dal primo giorno, con la dedizione ai nostri cittadini più piccoli e alle loro famiglie” ha affermato il sindaco Proietti “per questo dobbiamo ringraziare il sig Okada, l’associazione Sukyo Mahikari nella persona della signora Carmen Rotondo e dei suoi collaboratori. Crediamo che la cittadinanza onoraria sia il giusto riconoscimento per una persona che ha contribuito significativamente alla realizzazione di una opera attesa da anni.”

Oggi è prevista l’accoglienza di Okada sia nel Palazzo Comunale sia, a seguire, presso il Sacro Convento.

Domani, alle 17.30 ci sarà il conferimento ufficiale della Cittadinanza Onoraria al Signor Tairiku Okada. Il Signor Tairiku Okada, con l’organizzazione “Sukyo Mahikari”, ha contribuito, con la somma di 100mila euro, alla preziosa realizzazione del primo Asilo Nido Comunale di Assisi (donazione accettata dal Consiglio Comunale di Assisi con atto deliberativo n. 69 del 26/10/2017).

Per questo motivo è stato approvato all’unanimità, nella seduta del Consiglio Comunale del 30 luglio scorso, il conferimento a Okada della cittadinanza onoraria della Città di Assisi, riconoscimento attribuito, ai sensi dello Statuto Comunale (Art. 1, comma 15), a persone italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della Città.

Poco più di un anno fa il Sindaco di Assisi Stefania Proietti ebbe l’occasione per condividere con il sig Okada alcuni dei progetti che l’attuale Amministrazione si è data come obiettivo, con particolare attenzione, nel campo del sociale e dell’istruzione, ai progetti dedicati ai bambini. Tra questi il Sig. Okada decise di contribuire con la somma di € 100.000,00 in favore del primo Asilo Nido Comunale (donazione dedicata sia allo studio progettuale che in parte a stralcio realizzativo), in segno di un amicizia sempre più profonda e proficua tra la Città di Assisi e Takayama e con l’attenzione rivolta ai più piccoli.

Da mesi sono in corso incontri operativi per la progettazione dell’asilo, in accordo con quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione (Missione 04 Istruzione e diritto allo studio, Obiettivo 1) e in linea con le recenti disposizioni normative nazionali. Il Comune di Assisi ha infatti aderito alla Sperimentazione del Sistema Integrato 0-6 anni della Regione Umbria (che contribuirà al cofinanziamento dell’opera).

Il luogo dove sorgerà l’ausilio nido è nell’area della Scuola dell’Infanzia Cimino di Santa Maria degli Angeli per complessivi 300 mq, baricentrico dal punto di vista territoriale e dotato di un’ampia area verde funzionale al benessere dei piccoli ospiti con la possibilità di ospitare trenta/trentacinque bambini.

Ed è proprio qui che avverrà la posa della prima pietra e sarà mostrato il progetto dell’opera dedicata ai più piccoli cittadini: un edificio sicuro e sostenibile, progettato secondo i più moderni criteri antisismici e ambientali ma anche e soprattutto come luogo ideale per i bambini.

“Si tratterà di una opera esemplare, perché nasce dalla generosità e dal ponte di amicizia tra Assisi e il Giappone, con una progettazione che ha messo al centro anzitutto il benessere dei piccoli utenti” ha concluso il Sindaco “un’opera pubblica che da risposta a ciò che le famiglie di Assisi chiedevano da anni. Il primo asilo nido comunale ad Assisi è un sogno che diventa realtà!”

IL PROGRAMMA

Oggi

Ore 16,30 Accoglienza del signor Tairiku Okada

A seguire presso la Galleria “Le Logge” inaugurazione della mostra fotografica “Il Ponte dell’amicizia tra Assisi e il Giappone”. A seguire, visita al Sacro Convento e omaggio da parte del sig Tairiku Okada alla tomba di San Francesco.

21 settembre

Ore 17.30 Cerimonia per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al signor Tairiku Okada.

ore 19,00 Piazza del Comune omaggio degli Sbandieratori di Assisi al Maestro OKADA

Luogo: Assisi, Sala della Conciliazione

22 settembre

Ore 11.00 Posa della prima pietra da parte del Sindaco di Assisi Stefania Proietti del Signor TAIRIKU OKADA per la realizzazione del primo Asilo Nido Comunale di Assisi.

La posa avverrà in via Giuseppe Di Vittorio a Santa Maria degli Angeli.

