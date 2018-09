BASTIA UMBRA – Si è ufficialmente aperta la competizione tra i 4 rioni di Bastia Umbra con la prima sfilata della 56a edizione del Palio de San Michele. Tribune stracolme e grande partecipazione di pubblico per il Rione Sant’Angelo che ha sfilato con “Sciapò”.

La giuria tecnica 2018 è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria), Aldo Spinello (critico cinematografico), Brunella De Cola (Scenografa), Silvia Tagliaferri (costumista), Paolo Monachesi (light designer), Ketty Roselli (attrice, cantante, conduttrice), Pio Stellaccio (attore). Questa sera, sabato 22 settembre, va in scena il rione Moncioveta con “Non c’è posto migliore”.

Riccardo Mencarelli, capitano del rione Moncioveta, esalta la partecipazione del proprio rione: “Nelle pagine del rionale parlavo di un foglio bianco, metafora perfetta per descrivere il rione: un foglio dove ognuno può scrivere ciò che sente. Era un invito rivolto ai miei rionali a scrivere, o continuare a scrivere, questo meraviglioso libro chiamato MONCIOVETA. Beh, l’invito è stato raccolto, egregiamente. Questa è stata un’annata di grande partecipazione su tutti i settori.

Il rione non può che essere soddisfatto del piazzale che abbiamo avuto quest’anno. Tanta gente nuova, tantissimi ritorni ma, soprattutto, tantissima applicazione da parte di tutti. Nessuno è mai rimasto con le mani in mano e la soddisfazione è stata enorme! Sulla sfilata c’è stato un gran lavoro di programmazione. Abbiamo cercato di alzare il livello degli ultimi anni e l’abnegazione delle persone coinvolte ha creato un risultato meraviglioso. C’è tanto materiale realizzato in ogni settore della sfilata, vuol dire che i rionali hanno lavorato tanto e bene.

Non posso far altro che ringraziarli, ad uno ad uno. Sono più che sicuro che riusciremo a portare in piazza tutto il nostro talento. Vorrei concludere, ricordando e salutando Chiarina, una persona speciale che mancherà a tutti noi. E, tornando a quel foglio bianco, ognuno può fare le dediche che preferisce ma quella che ci accomuna tutti è una sola: A CASA MIA C’È TUTTO!!! FORZA MONCIOVETA

Domani sera, domenica 23 settembre, sarà invece il turno del Rione Portella in scena con la Sfilata “O Sole mio”

TRAMA –“NON C’È POSTO MIGLIORE”

“Casa è dove conosci gli spazi abbastanza bene da riuscire a orientarti anche al buio. Non funziona poi molto diversamente dentro le persone.” Sentirsi smarriti e spaventati di fronte a tutto ciò che nella nostra mente sembra essere più grande e più forte di noi. A chi non è mai capitato? Quante volte abbiamo smarrito la strada di casa, brancolando nel buio e andando avanti quasi a tentoni, con la sensazione di non arrivare mai,

cercando quel senso di protezione che solo ciò che ci è familiare riesce a darci? Passiamo una vita intera a cercare qualcosa che non può esistere in nessun altro luogo, nemmeno nel più magico, perché l’unico posto in cui vale la pena cercare è molto più vicino di quanto si pensi.

Ce lo abbiamo sotto il naso per una vita intera, nonostante ci ostiniamo a non vederlo e a negar(ce)lo. Ciò che abbiamo dentro ce lo portiamo sempre via con noi, anche se ci allontaniamo dalla nostra casa, perché la nostra casa siamo noi! E non serve rovistare nel “bagaglio” di qualcun altro per trovare quello che ci manca.

Forse ci vogliono tante prove da superare prima di rendersi conto che “casa” non è solo un edificio. È tutto ciò a cui sentiamo di appartenere, un “posto del nostro cuore” che ci segue ovunque: si può cambiare casa ma “casa” non cambia. Allora forse è meglio fare il nostro viaggio accanto a chi si sente un po’ diverso, con qualche pezzo mancante o non ben incastrato nel cuore o nel cervello, per renderci conto che è proprio la bellezza della diversità che ci dà il coraggio necessario per camminare con le nostre gambe. Perché alla fine anche Dorothy ce lo insegna, che “I mostri non muoiono mai. Quello che muore è la paura che ci incutono.” (Cesare Pavese)

E allora…buon viaggio di ritorno “a casa”.

IL PROGRAMMA DI SABATO 22/09/2018

ore 19,30 Apertura delle taverne rionali

ore 22,00 Sfilata Rione MONCIOVETA – “Non c’è posto migliore”

SPETTACOLI IN TAVERNA

Sabato 22 settembre

Moncioveta: DEBLA – Venerdì pesce, solo musica italiana

Portella: Armando Bros

San Rocco: Reload Party

Sant’Angelo: WE LOVE 2000



ORARI BIGLIETTERIA

sabato 15 settembre: 17.00 – 20.00

domenica 16 settembre: 17.00 – 20.00

17-18 settembre chiuso

mercoledì 19 settembre: 17.00 – 20.00

giovedì 20 settembre: 17.00 – 20.00

venerdì 21 settembre: 17.30 – 21.30

sabato 22 settembre: 17.30 – 21.30

domenica 23 settembre: 17.30 – 21.30

lunedì 24 settembre: 17.30 – 21.30

martedi 25 settembre 17.00 – 20.00

mercoledì 26 settembre: 17.30 – 21.30

venerdì 28 settembre: 17.30 – 21.30

BIGLIETTI SFILATE

SETT 1 INTERO € 6,00 / RIDOTTO € 4,00

SET 2-3 INTERO € 10,00 / RIDOTTO € 6,00

ABBONAMENTI SETT 4-5-6-7 INTERO € 45,00 / RIDOTTO € 23,00

BIGLIETTI LIZZA E GIOCHI

INTERO € 7,00

È possibile pagare con il bancomat

