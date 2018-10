ASSISI – Domani 2 ottobre dalle 19.00 verrà offerta nella Piazza Inferiore di San Francesco d’Assisi pizza e birra gratis per tutti i presenti. Per l’occasione il “pizzaiolo del Papa” Vincenzo Staiano offrirà circa 3000 pezzi di pizza napoletana. La Campania sarà dunque ad Assisi anche nel gusto, offrendo la sua proverbiale ospitalità nel corso di una serata che unirà la regione intera alla città di san Francesco. Non solo pizza, non solo Campania. Per l’occasione sarà possibile degustare, gratuitamente, anche la birra umbra della linea Amena offerta da Food Italiae.

La Campania in occasione della festa del patrono d’Italia offrirà quest’anno, oltre all’olio per l’accensione della lampada votiva posta dinanzi la tomba di San Francesco, il suo prodotto tipico più rappresentativo: la pizza napoletana.

“Saremo 30 pizzaioli e sforneremo 3000 pizze margherita fatta con ingredienti semplici e poveri. – Ha dichiarato Vincenzo Staiano – San Francesco avrebbe apprezzato, come il Papa che porta il suo nome, questo piatto unico, patrimonio dell’Unesco, patrimonio della nostra cultura”. (30)