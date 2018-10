ASSISI – Un macedone di 52 anni ha trovato orribile morte tra le lamiere della sua auto lungo la Ss 75 centrale umbra, all’altezza di Santa Maria degli Angeli. Il violento tamponamento si è verificato tra l’auto della vittima, che faceva il boscaiolo, e un mezzo pesante condotto da un italiano di 62 anni .

Nel tremendo impatto è rimasto gravemente ferito anche il figlio della vittima: un giovane di 19 anni che si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale di Perugia. Il camionista, invece, è rimasto leggermente ferito. Sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare padre e figlio dalòle lamiere contorte dell’utilitaria . Sulla dinamica di quanto successo sono in corso accertamenti della polizia stradale.

