GUALDO TADINO – Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti nella giornata di martedì 9 ottobre ha ricevuto in Municipio il capitano dei Carabinieri Fabio Del Sette che ha assunto il comando della Compagnia di Gubbio, che opera nel territorio di Gualdo Tadino.

“Ci tenevo in modo particolare – ha sottolineato il sindaco Presciutti – a presentare il nuovo capitano Del Sette qui in Comune, ai dipendenti ed alla città. L’arma a Gualdo Tadino è da sempre molto presente e c’è una cooperazione costante tra le varie parti. Con questo spirito di collaborazione voglio dare il benvenuto al Capitano a Gualdo Tadino al quale faccio un grande in bocca al lupo per il suo lavoro nel territorio”.

Nato a Firenze il 1° agosto 1977, laureato in Scienze della Difesa e della Sicurezza a Roma, il capitano Del Sette ha diretto il Nucleo operativo radio mobile di Grosseto e prima ancora guidato il plotone del battaglione Carabinieri Toscana, reparto dedicato ai servizi di ordine pubblico. Con tale incarico ha partecipato a numerose operazioni a livello nazionale, quali i soccorsi per il terremoto de L’Aquila del 2009, di sicurezza per il G8 e per l’emergenza rifiuti in Campania. Del Sette ha preso il posto di Pier Giuseppe Zago incaricato di dirigere la Compagnia di Manfredonia.

“Faccio un saluto oggi – ha dichiarato il Capitano Fabio del Sette – a tutta la città di Gualdo Tadino. L’arma dei Carabinieri è sempre al servizio della comunità e a disposizione della cittadinanza per risolvere i problemi della collettività e garantire la sicurezza”.

